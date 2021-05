Famiglie adottive, Cfa Brescia organizza un gruppo di sostegno gratuito

(red.) Adottare un bambino è una grandissima avventura. Le famiglie che vivono questa meravigliosa esperienza vengono catapultate in un mondo completamente nuovo, e i servizi sociali per un anno intero affiancano i neo-genitori aiutandoli a mantenere ben dritta la barra.

Negli anni successivi, però, mamma e papà devono essere in grado di gestire in completa autonomia le necessità del figlio, e spesso i bambini portano con sé una serie di traumi che, mano a mano passa il tempo, si fanno sentire e possono creare una serie di difficoltà.

Raccogliendo questo input dal territorio, l’associazione Cfa di Brescia ha realizzato un progetto per sostenere e accompagnare le famiglie adottive. Dal 30 novembre 2019, è infatti attivo un gruppo di ascolto e di mutuo-aiuto coordinato da una psicoterapeuta che, con incontri mensili completamente gratuiti, offre un servizio di confronto mediato tra le famiglie adottive. Attualmente le coppie che vi partecipano sono 8 ma tutte le famiglie interessate possono parteciparvi senza alcun impegno.

“Cfa”, ci ha spiegato il presidente Angelo Bulgarini, “si occupa di tematiche legate all’affido e non all’adozione. E’ anche vero che questi due mondi, anche grazie a un cambio di mentalità recente, si sono avvicinati, e sempre più spesso le famiglie affidatarie possono diventare famiglie adottive, anche per una questione di continuità degli affetti”.

Dunque alcuni associati hanno manifestato questa esigenza, “e dato che la tutela del minore è la nostra priorità, sempre e comunque”, ha aggiunto Bulgarini, “abbiamo deciso di aprire questo nuovo percorso”.

Sul territorio, questo è un fatto, esistono altre associazioni che si occupano del tema dell’adozione, “e per fortuna che ci sono”, ha commentato la vicepresidente di Cfa Clotilde Rodondi, che tra l’altro nella sua vita privata ricopre il ruolo di madre affidataria e di madre adottiva, “ma tendono a occuparsi di temi specifici, legali, sociali e burocratici, che sono davvero tanti e complicati. Un gruppo di sostegno e di mutuo aiuto come il nostro non c’era, e spesso ci si confronta su scelte di vita non per forza spinose ma anche leggere e divertenti, il clima è confidenziale e rilassante e la mediazione della nostra psicologa ci aiuta a riflettere in maniera ordinata su temi importanti che vivono tutti i genitori quotidianamente”.

Attualmente gli incontri sono serali da remoto, “siamo partiti con tre coppie”, ci ha spiegato Roberta Volpe, responsabile dell’area progettazione del Cfa, “poi a causa della pandemia siamo stati costretti a organizzarci per via telematica. Il servizio però è piaciuto e le coppie di genitori attualmente sono otto. Speriamo che crescano ancora. Appena si potrà, comunque, sfrutteremo la nostra bella sede di via Aldo Moro 22 a Brescia”. Effettivamente anche la sede dell’associazione ha una storia molto interessante: era un attico di un malvivente legato alla criminalità organizzata che, dopo un iter giudiziario, è stato sequestrato e donato al comune di Brescia. Successivamente è stato dato in comodato gratuito al Cfa: “Abbiamo già programmato, per quando si potrà, un servizio gratuito di baby sitting. Non vediamo l’ora di iniziare”.

Chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni può collegarsi al sito internet www.coordinamentofamiglieaffidatarie.it, oppure telefonare ai numeri 030221234-3343697025