Brescia Est, una rete di famiglie sensibili a sostegno della comunità

(red.) L’iniziativa “Famiglie al centro”, nei prossimi giorni, rilancia il suo invito a quelle famiglie che desiderano dedicare un pò di tempo e attenzione ad altri nuclei familiari, che stanno vivendo fragilità di diverso tipo in questo periodo complicato. L

‘iniziativa nasce dal progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile; viene gestito in sinergia tra Cooperativa Cauto, Comune di Brescia e Fondazione della Comunità Bresciana. L’obiettivo è creare una rete di famiglie sensibili, soprattutto sulla zona est di Brescia, che possano affiancarsi a quei nuclei familiari che manifestano fatiche e difficoltà particolari.

Questo tipo di aiuto familiare si può tradurre in semplice affiancamento informale fino ad arrivare al sostegno pomeridiano dei figli. Per coloro che fossero interessati ad approfondire la notizia, l’invito è per martedì 11 e giovedì 13 maggio alle 20,30 su Zoom. Per informazioni chiamare: Marco Mason 335 5336154