Bandiera Blu, Gardone Riviera unica lombarda si conferma nel 2021

(red.) Questa mattina, lunedì 10 maggio, anche se rigorosamente online, si è tenuta la celebrazione da parte della Foundation for Environmental Education per l’assegnazione delle Bandiere Blu riferite a quest’anno 2021. E l’unica località lombarda che si conferma è quella bresciana di Gardone Riviera, sul lago di Garda. Quest’anno sono state 416 le spiagge italiane ritenute meritevoli della Bandiera, 9 in più rispetto al 2020. In tutto sono 201 le località di riviera e 81 gli approdi turistici. Nonostante l’aumento delle località rivierasche, sono invece calate di un paio le Bandiere assegnate sui laghi.