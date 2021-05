Hub vaccinale al centro fiera, si intensifica la presenza dei volontari

(red.) Grazie all’accordo tra ASST Spedali Civili, #aiutiAMObrescia e l’associazione Volontari per Brescia, da lunedì 10 maggio 2021 si rafforza la presenza dei volontari presso l’Hub vaccinale del Centro Fiera di Brescia. Dalla prossima settimana, infatti, entreranno in servizio i cittadini che hanno risposto alla call di ricerca lanciata da Volontari per Brescia lo scorso 26 aprile.

L’Associazione Volontari per Brescia, nata nel 2016 su impulso di CSV Brescia e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Brescia, si propone di selezionare, formare, assicurare ed accompagnare volontari per la realizzazione di manifestazioni ed eventi aperti alla cittadinanza. In questo periodo di emergenza, in cui gli eventi sono sospesi, l’associazione si è impegnata per rispondere alle esigenze dell’hub vaccinale.

Grazie al lavoro congiunto di diffusione della call, svolto dall’Associazione e da Fondazione Comunità Bresciana, la risposta dei cittadini è stata sorprendente: sono oltre 1.000 le candidature pervenute in 48 ore. L’elevato numero di candidature ha portato alla chiusura delle selezioni già nella mattinata del 29 aprile.

I volontari selezionati verranno coordinati da Volontari per Brescia e saranno impegnati da maggio a fine agosto, 7 giorni su 7, su turni dalle 7.30 alle 14.00 oppure dalle 14.00 alle 21.00. A ciascun volontario è stato richiesto di coprire almeno un turno a settimana per almeno un mese. Le mansioni saranno l’accoglienza e l’accompagnamento delle persone che devono essere vaccinate.