Cittàperta, un ciclo di tre incontri dedicato agli spazi pubblici delle città

(red.) Cittàperta Brescia organizza per il mese di aprile e di maggio degli incontri in collaborazione con Nuova Libreria Rinascita. Attraverso la presentazione di libri, condotta in dialogo con autrici e autori, Cittàperta intende portare nel dibattito politico spunti nuovi e momenti di riflessione su temi che ritiene centrali nell’amministrazione della città. Gli argomenti proposti, inoltre, definiscono meglio le “12 proposte per la città” che Cittàperta ha elaborato immaginando un futuro per Brescia. Gli ambiti di intervento di queste proposte sono l’ambiente, le relazioni sociali, la riduzione delle diseguaglianze, gli spazi pubblici delle città e la partecipazione.

Dopo le presentazioni del Manifesto della cura e di Femonazionalismo, il mese di aprile si chiude con il primo dei tre incontri dal titolo Urbanistica di tutte/i, sul tema della città e degli spazi pubblici, come dimensioni fondamentali per la partecipazione e la cittadinanza attiva.

Giovedì 29 aprile alle ore 18,30 Michela Nota (componente di Cittàperta, architetto del paesaggio, cofondatrice dello studio COurban design collective, docente di Urban Design presso DIS Copenaghen) e Paolo Gaffurini (componente di Cittàperta, vicepresidente di Legambiente Brescia, PhD in scienze dello sport, docente presso UniBs, collaboratore di Bikeitalia) presentano il testo Progettare beni comuni. Da vuoti urbani a luoghi della comunità, di Paolo Cottino e Alice

Franchina, attori dell’esperienza di K-City, laboratorio milanese di innovazione urbana secondo l’approccio della progettazione partecipata.

Il secondo incontro sarà il 4 maggio alle ore 18,30 con il collettivo Cheap di Bologna.

Il terzo e ultimo appuntamento sulla città sarà trasmesso online giovedì 6 maggio alle ore 18,30 e si tratta di un’intervista a Leslie Kern, autrice di Feminist

city, testo inglese non ancora tradotto in italiano.

Gli incontri saranno visibili sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Cittàperta e di Nuova Libreria Rinascita. Attraverso il sito www.bresciacittaperta.it è possibile rivedere i video degli eventi passati, leggere le proposte per la città e gli articoli che i/le componenti di Cittàperta hanno elaborato e contattare il gruppo, che si ritiene una pluralità che riguarda potenzialmente chiunque.