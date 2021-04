Lunedì 26 incontro dei Giovani Dem sulle condizioni nelle carceri

(red.) I Giovani Democratici della provincia di Brescia ospiteranno l’evento “Le condizioni carcerarie al tempo del Covid – per un vero percorso di riabilitazione degli autori di reato”. L’incontro si svolgerà in diretta Facebook il giorno lunedì 26 aprile 2021 alle ore 18. La serata avrà come ospiti Luisa Ravagnani (Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del comune di Brescia) e Gian Antonio Girelli (consigliere regionale e componente della Commissione speciale sulla condizione carceraria in Lombardia). Modererà l’incontro il giornalista Marcello Zane.

Il segretario provinciale Paolo Apostoli spiega: “Come affermato dall’associazione Antigone, il carcere di Canton Mombello è il secondo in Italia per sovraffollamento. Questo, insieme alle conseguenze della pandemia, rende difficile che la pena possa diventare un vero percorso di riabilitazione: come testimonia l’evento dell’altra notte, le condizioni sono ormai insostenibili sia per i detenuti che per gli agenti di Penitenziaria”.