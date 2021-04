Tempio crematorio: sì a Chiari e Brescia, no a Verolanuova

Nella tarda serata di giovedì 22 aprile è arrivata la decisione di Regine Lombardia sulla costruzione di nuovi impianti crematori, con l’approvazione dei progetti di Brescia e Chiari. Un sospiro di sollievo per gli abitanti di Verolanuova, che nei mesi scorsi, tramite il Comitato per la Salute e l’Ambiente, si erano resi promotori di una raccolta firme contro la costruzione dell’impianto nei pressi del cimitero della frazione di Cadignano. La battaglia era arrivata anche all’attenzione del Parlamento con un’interrogazione parlamentare di Rossella Muroni del gruppo FacciamoEco -Federazione dei Verdi.

“È una vittoria dei cittadini”, sostiene il Comitato per la salute e l’ ambiente di Verolanuova in una nota, “frutto unicamente della scelta della Regione, di sicuro non un merito dell’amministrazione comunale, che infatti, a differenza di altre, non ha mai fatto un passo indietro ritirando la candidatura, come richiesto dagli abitanti con la loro petizione. Una vittoria che nasce dalla mobilitazione dei cittadini e dall’importante collaborazione con Europa Verde Brescia, da sempre al nostro fianco”.

La scelta della Regione è ricaduta sul potenziamento degli impianti esistenti e sulla costruzione dell’impianto di Chiari, ritenuto più idoneo da un punto di vista paesistico e del decoro: “Siamo soddisfatti che la Regione non abbia considerato idoneo, da un punto di vista ambientale, l’impianto di Cadignano, una colata di cemento di 10.000 mq a ridosso di un parco protetto e in una piccola comunità di 900 anime, come era nelle intenzioni del comune di Verolanuova”, dicono ancora al Comitato. “Siamo vicini agli abitanti di Chiari e consapevoli della necessità di un piano di regolamentazione regionale di questi impianti, soprattutto se costruiti a ridosso dei centri abitati”. Il Comitato promette di continuare il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e del territorio.

”Finalmente oggi abbiamo la certezza che come cittadini possiamo incidere, cancellare la cattiva politica e metterci in gioco per fare quella buona, quella del sacrificio del servizio della testa del cuore e dell’impegno”, sostiene il Coordinamento provinciale dei Verdi – Europa Verde Brescia. “Abbiamo assistito a storie su storie ma alla fine l’impegno paga. Se si tiene al proprio territorio bisogna prestare l’esperienza individuale per il bene pubblico, e dare tutto. Manifestiamo la grande soddisfazione per aver portato avanti una battaglia di civiltà, decisa e decisiva per salvaguardare la salute dei cittadini e dell’ambiente della comunità di Verolanuova”.