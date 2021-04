Nel ricordo di Giulia Minola, un fondo per studenti meritevoli

(red.) Sostenere iniziative per lo sviluppo sociale, culturale e scientifico del territorio e che pongano particolare attenzione all’arte in tutte le sue forme – grafiche, figurative, musicali ed espressive – supportandole con varie misure tra cui premi rivolti a giovani studenti ed universitari.

Con questo obiettivo – per volontà della madre Nadia, del padre Roberto e della sorella Claudia – è stato costituito presso Fondazione della Comunità Bresciana il Fondo Giulia Minola. Il Fondo nasce per ricordare Giulia, giovane studentessa che ha frequentato dapprima il liceo scientifico Calini di Brescia e successivamente il Politecnico di Milano, dove studiava Design della Moda per realizzare il suo sogno di disegnare e realizzare abbigliamento. Fin da piccola si è sempre industriata a disegnare e realizzare vestiti, con fantasia, gusto e creatività. Un’altra sua passione era viaggiare, conoscere luoghi, vivere posti nuovi o antichi. Visitava una capitale europea ogni estate, spinta dalla curiosità e dal desiderio di vedere cose di cui aveva sentito parlare. Arte e musica riempivano le sue giornate di viaggio. In lei vivevano tante idee, sorrette dal desiderio di voler fare qualcosa di diverso, dalla volontà di sperimentare continue novità.

Purtroppo i sogni di Giulia vengono tragicamente infranti il 24 luglio 2010, giorno in cui la ventunenne si recò a Duisburg, in Germania, per partecipare all’edizione annuale del festival di musica LoveParade, durante la quale Giulia ed altre 20 persone trovarono la morte, mentre i feriti furono oltre 500.

Nadia Zanacchi, madre di Giulia: “Questi lunghi anni, ed il faticoso processo conclusosi recentemente con l’archiviazione, hanno rappresentato un periodo molto duro, ma ora che questa fase è terminata sentiamo la necessità di pensare in positivo. Desideriamo far capire che Giulia non era solamente una vittima o un numero, ma una persona, una giovane ragazza con i propri sogni e desideri. Fin dalla scomparsa di Giulia ho sempre avuto un piccolo tarlo nella testa: fare qualcosa per non perderla del tutto. Incontrare Fondazione della Comunità Bresciana ha permesso di trasformare questo desiderio in realtà. Attraverso il Fondo chiunque lo desidera potrà contribuire al sostegno delle future iniziative a favore di giovani studenti e universitari, nel ricordo di Giulia”.

Alberta Marniga, presidente Fondazione della Comunità Bresciana: “Fin dalla sua costituzione Fondazione della Comunità Bresciana promuove lo sviluppo ed il benessere della comunità, anche affiancando coloro che, avendo subito gravi perdite, desiderano reagire, stimolare progetti e quindi realizzare azioni concrete nel ricordo dei propri cari. Tutti noi ricordiamo con dolore il tragico evento in cui, quasi 11 anni fa, perse la vita la giovane Giulia Minola. Tale evento, tuttavia, grazie alla sensibilità della famiglia, non è più destinato a cristallizzarsi unicamente in sofferenza, ma è invece orientato a produrre del bene”.

La famiglia Minola, parallelamente alla costituzione del Fondo Giulia Minola, ha recentemente istituito due bandi in memoria di Giulia finalizzati alla premiazione di studenti meritevoli. La prima borsa di studio, presso il Politecnico di Milano, è stata assegnata nel febbraio scorso a una studentessa per la discussione della miglior tesi di laurea inerente a tematiche connesse al design della moda.

Con lo stesso spirito è successivamente nata l’idea della creazione di un bando anche presso il liceo scientifico Calini, dove Giulia si è diplomata nel 2007. Il premio verrà destinato, al termine del corrente anno scolastico, al migliore studente o studentessa del corso di studi con doppia lingua, al superamento dell’esame di maturità. La presentazione del bando alla comunità scolastica si è tenuta il mattino di venerdì 23 aprile, nella cornice del progetto di educazione civica “Quale giustizia per Giulia”. Durante l’incontro gli studenti hanno potuto inoltre approfondire – grazie alla presenza dei propri docenti e degli avvocati della famiglia Minola – la dinamica dell’evento del 24 luglio 2010, l’iter giudiziario fino all’archiviazione nel maggio 2020, il funzionamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed infine importanti tematiche legate alla giustizia. In futuro, grazie alle risorse disposte dalla famiglia, il Fondo Giulia Minola potrà sostenere studenti meritevoli attraverso la realizzazione di progetti di finanziamento agli studi.