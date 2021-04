25 aprile, commemorazioni in piazza Loggia, ma senza pubblico

Domenica 25 aprile alle 11, in piazza della Loggia, è in programma la cerimonia di celebrazione del 76esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Ci sarà un momento di commemorazione davanti a ciascun luogo dove sarà deposta la corona: la lapide dedicata ai Caduti della città di Brescia per la libertà (1943-1945) in Largo Formentone, il monumento alla Bella Italia, la stele dei Caduti di Piazza della Loggia e la lapide di Palazzo Loggia (colonnato a sinistra del Palazzo adiacente a via XXIV Maggio).

Il presidente dell’Anpi leggerà le motivazioni dell’assegnazione, da parte del presidente della Repubblica, della Medaglia d’argento al valor militare alla città e alla provincia di Brescia. Seguiranno l’intervento del sindaco Emilio Del Bono e la lettura della Preghiera del Ribelle, a cura di un rappresentante delle Fiamme Verdi.

Per tutta la durata della cerimonia non sarà prevista la presenza del pubblico, in osservanza delle norme anti-contagio in vigore.