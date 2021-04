Movimento Nonviolento, “ecco perchè dedicare a noi il 5 per mille”

(red.) Dalla storica sede di via Milano 65 del Movimento Nonviolento di Brescia, giunge un appello ai contribuenti perché, in occasione dell’annuale compilazione denuncia dei redditi, versino il 5 per mille al Movimento Nonviolento per finanziarne le attività e iniziative contro la guerra.

“Sono moltissime le associazioni a cui è possibile destinare il 5 mille e certamente molte quelle meritevoli – osserva la portavoce del sodalizio Claudia Capra – ma mentre per quelle grandi qualche centinaio di euro in più o in meno non farà grande differenza, per il Movimento Nonviolento ogni piccola quota sarà determinante perché non abbiamo finanziamenti pubblici, ci basiamo esclusivamente sul volontariato, la gratuità, le donazioni di coloro che ci sostengono e condividono le nostre proposte”.

Presente in città da 50 anni, l’associazione di via Milano utilizza i fondi ricevuti per “organizzare quotidianamente attività e iniziative per la pace, il disarmo, le obiezioni di coscienza, la opposizione contro gli insediamenti militari e le industrie belliche, l’educazione alla mondialità, la difesa della salute dell’ambiente e dei cittadini”.

Dispone di una biblioteca con 3.500 volumi in consultazione e in prestito, riviste in abbonamento e migliaia di documenti (volantini, opuscoli, dossier, articoli di giornale, lettere, studi critici e saggi brevi), ponendosi come punto di aggregazione e animazione sociale e culturale sul territorio provinciale.

Gli interessati possono trascrivere il codice fiscale del Movimento Nonviolento, 93100500235, nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi.

Per informazioni si può scrivere una mail a movimentononviolento.bs@alice.it o telefonare al numero 346.2141589.