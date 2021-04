Riaperture, cinema a Brescia: maxi schermo gonfiabile del progetto “Fenice”

(red.) Una di quelle attività che dal prossimo 26 aprile può ripartire come annunciato dal premier Mario Draghi e auspicato dal ministro dei Beni e Attività culturali Dario Franceschini è il cinema, pur con tutte le regole del caso e che saranno definite meglio nei vari allegati al decreto in vista di essere approvato tra martedì 20 e mercoledì 21 aprile. Nel frattempo a Brescia è già pronta un’iniziativa di questo genere e che riguarda le sale della comunità cittadine e in provincia, cioé quelle che fanno riferimento alle parrocchie.

Si tratta del progetto “Fenice”, di cui scrive anche Bresciaoggi, lanciata dall’Associazione cattolica esercenti cinema di Brescia e in vista dei mesi estivi quando si potranno vedere i film all’aperto rispetto alle sale cinematografiche. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cariplo con cui è stato comprato uno schermo gonfiabile con tanto di proiettore e impianto audio per proporre i film all’aperto al pubblico.

L’iniziativa, che prevede una serie di convenzioni e pacchetti, è messa a disposizione delle sale della comunità cittadine e in provincia per prenotarsi nei mesi estivi e accedendo a una serie di titoli, anche appena usciti in circolazione.