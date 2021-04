Leggere gli scenari e raccogliere le sfide, mercoledì 21 incontro online

(red.) Proseguono gli eventi online dedicati alla filantropia, all’economia sociale e a nuovi modelli finanziari promossi dal Seoc, il Social Enterprise Open Camp Digital. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 21 aprile, alle ore 17, con il digital talk “Impact Investing in un mondo che cambia. Leggere gli scenari e raccogliere le sfide”.

Nel mutato contesto sempre più chiara è l’urgenza di intervenire e rimodulare approcci e azioni. Ma cosa deve modificarsi e perché? Come può l’impact investing abbracciare i cambiamenti in atto su scala planetaria? Quali le trasformazioni da leggere, i perimetri da definire e le sfide da affrontare?

Se ne discuterà con Andia Chakava, investment director, Graca Machel Trust, Mario Calderini, professore ordinario Uni Bocconi, Francesco Abba, residente di Cgm Finance, Laura Orestano, Ceo di Socialfare, Sara D’Aulerio, direttrice operativa di Sefea Impact SGR, Elena Casolari, Ceo di Opes Italia Sicaf. Conduce: Flaviano Zandonai, open innovation manager Ccm.

Per iscriversi e partecipare gratuitamente all’incontro si potrà utilizzare il seguente link: https://bit.ly/3ghZoEX