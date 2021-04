Desenzano, centra il 5 al Superenalotto: vince 25 mila euro

(red.) Giocata fortunata quella di ieri, martedì 13 aprile, per un cittadino che alla tabaccheria di via Garibaldi 146 a Desenzano del Garda, nel bresciano, ha puntato una serie di numeri al Superenalotto per il concorso di giornata.

E ne ha centrati cinque. Per la persona si tratta di una vincita di 25.850,51 euro. Al contrario, nessuno ha ancora raggiunto il 6 e così il jackpot è salito a 137,7 milioni di euro.