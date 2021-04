Ghiroldi (Lega): “Nella Giornata degli Alpini ricordiamo il lavoro per la comunità lombarda”

(red.) Si sono svolte in consiglio regionale della Lombardia le celebrazioni della prima Giornata regionale della “Riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini”, istituita nel settembre 2020, per diffondere i valori storici, sociali e culturali degli Alpini e supportarne le attività di aiuto e di volontariato che ne caratterizzano l’operato.

“Poter celebrare gli Alpini e il loro sacrificio oggi, qui nell’aula consiliare, nella Giornata regionale a loro dedicata, è per me motivo di estremo orgoglio. Gli Alpini rappresentano al meglio i più alti valori della nostra nazione: la coesione, lo spirito di fratellanza e l’altissimo senso civico”, dichiara Francesco Ghiroldi, consigliere regionale del Carroccio.

“Particolarmente, in questo momento di emergenza sanitaria”, prosegue Ghiroldi, “sin dai primi giorni in cui si è diffusa la pandemia da Covid19, l’Associazione Nazionale Alpini ha fattivamente collaborato in aiuto della cittadinanza, dando un contributo fondamentale; in quest’ultimo anno gli alpini hanno messo in campo oltre 3mila volontari per oltre 230 mila ore di lavoro a favore della comunità lombarda. Il loro contributo è stato straordinario: penso a quanto è stato fatto a Bergamo nei giorni più drammatici della prima ondata pandemica dove, mettendo a repentaglio la propria salute, hanno cooperato in modo encomiabile alla realizzazione dell’ospedale da campo alla fiera. Oggi come allora, gli Alpini non smettono di dare il proprio supporto, anche nelle zone della Val Camonica, dove, come in tutta la provincia di Brescia, si stanno vivendo settimane dolorose a causa della seconda ondata pandemica. Gli Alpini ci sono sempre nei momenti di bisogno e io li ringrazio con tutto il cuore: i valori che incarnano sono fondamentali per la nostra comunità e ritengo imprescindibile che vengano trasmessi alle generazioni future”.