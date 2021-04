Il 17 maggio una Loggia arcobaleno: una pioggia di adesioni

(red.) Arcigay Orlando Brescia il 10 aprile ha invitato richiesta formale all’amministrazione comunale domandando che “in occasione della Giornata internazionale contro l’omobilesbotransfobia del 17 maggio 2021, Palazzo Loggia possa essere illuminato con i 6 colori della bandiera LGBTI+ a commemorazione di tutte le vittime e come faro di speranza per coloro che attendono una società migliore che non neghi diritti peraltro sanciti dalla nostra Carta Costituzionale. Potrebbe essere questa l’occasione per ricordare e ribadire l’adesione del comune di Brescia alla rete Ready contro tutte le discriminazioni”.

“Siamo molto soddisfatti”, si legge in una nota di Arcigay Orlando, “dell’adesione di molteplici associazioni ed enti che hanno accolto l’appello alla nostra richiesta e che in queste ore stanno allungando l’elenco presente sul post della nostra pagina facebook. Coloro che volessero aderire e non utilizzano i social possono scrivere a presidente@arcigaybrescia.it”.

Ecco l’elenco (in corso di aggiornamento) delle adesioni.

ACT – Associazione Carcere Territorio Onlus Brescia

ADL a Zavidovici Onlus

ARCI Colori e Sapori Brescia

Amnesty International Brescia

Amnesty International – Basso Garda

Anpi provinciale di Brescia

Associazione Ansiamente

Associazione Culturale Teatro Dioniso

Associazione Larosaelaspina

Associazione Marco Cavallo Forum Salute Mentale

Basta Veleni

Centro Studi Pegaso

Centro di informazione e documentazione salute di genere

CFS Coordinamento Formazione Scuole

Comitato Ambiente e Salute Brescia

Comitato Spontaneo Contro le Nocività

Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Brescia

Cultura Libera

Donne di cuori

Emergency Brescia

Famiglie Arcobaleno Brescia

Gruppo Esperantista Bresciano

Legambiente Brescia

Libera Brescia

Libera Valcamonica – Presidio Nini e Ida Agostino

Libertà e Giustizia Brescia

Medicina Democratica Aderisce

M24A-ET Lombardia

Movimento per la Decrescita Felice – Circolo di Brescia

Noi Siamo Chiesa

Provincia Bene Comune

Restiamo Umani Brescia

6000 Sardine Brescia

6000 Sardine Lago di Garda

Senonoraquando Brescia

Sentinelli di Brescia

Sentinelli di Milano

Sinistra Anticapitalista

Sinistra Italiana Brescia

Sinistra a Brescia

Spazio alle idee