Dl Sostegni, in arrivo 45 milioni per i commercianti bresciani

(red.) Da lunedì 12 aprile anche i negozi che vendono beni non essenziali in tutta la Lombardia, quindi anche nel bresciano, potranno riaprire i battenti grazie al ritorno in zona arancione dal punto di vista delle restrizioni. E proprio alle attività commerciali in questi giorni intorno a sabato 10 aprile arriveranno i sostegni approvati nel primo decreto del Governo.

Si tratta di aiuti diretti a quanti hanno perso almeno il 30% del fatturato. E la provincia di Brescia è seconda solo a Milano in Lombardia per le domande presentate e i contributi in arrivo. Si parla, infatti, di oltre 12 mila richieste e di quasi 45 milioni di euro in arrivo. In tutta la regione sono state 100 mila le domande presentate a fronte di 357 milioni di euro di sostegni.