Un giardino per tutti, il nuovo progetto dell’associazione Bambini in Braille

(red.) Un accogliente giardino nel cuore di Mompiano. Uno spazio ricreativo ed esperienziale all’aperto in cui adulti e bambini potranno trovare opportunità di socialità, di svago e di divertimento. Un luogo pensato per accogliere le necessità di ciascuno e consentire la libera espressione di tutti in totale autonomia e sicurezza.

È il progetto dell’associazione Bambini in Braille che dal 2015 promuove attività ludico-terapeutiche ideate per favorire, attraverso linguaggi artistici, lo sviluppo delle capacità di bambini e ragazzi con particolare riguardo ai portatori di disabilità. Nell’ambito del complessivo intervento di ristrutturazione della propria sede di via Sant’Antonio, negli spazi dell’ex istituto Bonoris, di proprietà dell’omonima fondazione, l’associazione intende realizzare la riqualificazione ambientale del pertinente giardino e la creazione di un percorso sensoriale e di atelier di orto e aromaterapia accessibili.

Lo scopo è creare un luogo aperto alla cittadinanza in grado di includere tutti, comprese le persone con diverse tipologie di disabilità, tra cui quella visiva, per favorire le relazioni e stimolare la creatività attraverso gli impulsi offerti dall’osservazione della natura.

La Fondazione Asm sostiene con convinzione il progetto che promuove la visione di una comunità inclusiva, capace di occuparsi dei propri disabili rendendo accessibili i luoghi urbani e superando il concetto di spazi pensati appositamente per accogliere i loro bisogni. Una comunità che sostenga al meglio le persone e crei le condizioni tali per cui ciascuno possa esercitare la propria individuale libertà.