“1 voto, 200.000 aiuti concreti”: Unicredit premia quattro non profit bresciane

(red.) Si è conclusa la dodicesima edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione organizzata da UniCredit “1 voto, 200.000 aiuti concreti – Vicini a chi ha bisogno per un domani più sereno”, che ha visto premiate ben 231 organizzazioni non profit tra le oltre 1500 che hanno preso parte all’iniziativa, di cui 39 in Lombardia (24 a Milano, 5 a Varese, 4 a Brescia, 2 a Monza e Brianza, 1 ciascuno a Bergamo, Como, Cremona e Pavia).

Grazie a questo progetto, UniCredit mette a disposizione 200mila euro del fondo Carta Etica, il fondo destinato a iniziative di solidarietà sul territorio che si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata utilizzando le carte di credito UniCreditCard Flexia Classic Etica, UniCreditCard Visa Infinite in versione Etica e UniCreditCard Business Aziendale in versione Etica, senza costi aggiuntivi per il titolare.

Queste le organizzazioni non profit premiate in Lombardia:

Fondazione Banco Alimentare Onlus Milano Abarekà Nandree Odv – Associazione per lo sviluppo umano Milano Associazione Amani Onlus Milano Associazione Famiglie Sindrome Williams Onlus Milano Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e trapianto Onlus Milano ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE A.I.S.A. ONLUS Milano Project for People Onlus Milano AUS Associazione Unità Spinale Niguarda Milano Associazione Sorriso ONLUS Milano Arché Onlus Milano Fraternita di Misericordia Milano – ODV Milano Fondazione per la promozione umana e la salute Onlus Milano Associazione Italiana Assistenza Spastici Onlus sezione di Milano Milano Associazione “Centro Dino Ferrari” Milano Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus Milano Fondazione Cumse onlus Milano Famiglie per temporanea accoglienza – FATA ONLUS Milano MediCinema Italia Onlus Milano Associazione STEM Odv – Studio e Trattamento del malato EMatologico Milano IL LARIBINTO PROGETTI DISLESSIA ONLUS Milano abc la sapienza in tavola cooperativa sociale onlus Milano Associazione Italiana Pazienti Leucemia Mieloide Cronica Milano GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO MILANO Milano Associazione CAF onlus – Centro di Aiuto al Bambino e alla Famiglia in crisi Milano Radici nel Fiume Cooperativa Sociale Onlus Varese Associazione Amici per il Centrafrica ODV Varese IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Varese ASSOCIAZIONE 0 – 18 ONLUS Varese Insieme ad Andrea si può Onlus Varese Il Calabrone Cooperativa Sociale ETS Brescia AIL Brescia OdV Brescia CROCE BIANCA DI BRESCIA Brescia Fondazione Castello di Padernello Brescia COMITATO MARIA LETIZIA VERGA Monza Associazione Luce e Vita Onlus Monza D.C.A. MOLO ONLUS Como B.A.C.A. INTERNATIONAL ITALY ODV – Bikers Against Child Abuse Cremona Amma Italia Bergamo Associazione Iris Onlus Pavia

In totale, quest’anno, sono stati raccolti oltre 107.000 voti in 61 giorni, con una media giornaliera di oltre 1.750 voti e 185.000 euro di donazioni aggiuntive raccolte da oltre 8.500 sostenitori. I 200 mila euro di questa edizione, sommati agli importi delle precedenti e ai contributi volontari spontaneamente erogati da chi ha supportato l’iniziativa con il voto e con le donazioni, portano a quasi 3,3 milioni di euro la somma complessivamente distribuita dal 2010, grazie all’iniziativa “1 voto, 200.000 aiuti concreti”, a favore delle organizzazioni del terzo settore.