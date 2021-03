Torna l’ora legale, nella notte le lancette spostate un’ora in avanti

(red.) Questa notte, tra sabato 27 e domenica 28 marzo, alle 2 si dovranno spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio per ritorno dell’ora legale. E’ una tradizione che ormai prosegue ogni anno nonostante a livello europeo ci sia una direttiva che prevede la possibilità di non dover più spostare la lancette.

In ogni caso, con il ritorno dell’ora legale si dormirà un’ora di meno domani, ma ogni giorno si potrà avere un’ora di luce in più la sera. Uno spostamento, quello dell’orario, per ridurre i consumi di energia elettrica. L’ora solare, invece, tornerà nella notte tra il 30 e il 31 ottobre.