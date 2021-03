Comunità Mompiano, lunedì incontro sul tema “Il quartiere”

(red.) Lunedì 29 marzo alle 20,45, in diretta streaming sul canale You Tube del Punto Comunità di Mompiano, si terrà il quarto e ultimo incontro del ciclo “Come siamo (adesso), come saremo (dopo la pandemia)”. Dialogheranno sul tema “Il quartiere” l’assessore alla Mobilità e ai Servizi Istituzionali Federico Manzoni e il giornalista Pierluigi Ferrari.