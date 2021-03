Massardi (Lega): “Dalla Regione 10,8 milioni per i caregivers”

(red.) “Regione Lombardia ha stanziato 10,8 milioni di euro, grazie a una delibera di giunta con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza familiare, in favore delle persone che assistono un familiare con disabilità grave o gravissima” fa sapere Floriano Massardi, vicecapogruppo in consiglio regionale della Lombardia per la Lega.

“Grazie a questa misura – prosegue Massardi – sarà possibile garantire a tutti i caregiver, che assistono persone affette da disabilità gravi o gravissime, un assegno una tantum di Regione Lombardia. Con questo stanziamento straordinario intendiamo rendere la platea dei beneficiari il più ampia possibile, nella speranza che questo fondo sia in futuro finanziato dal governo, al fine di non dover mai più escludere nessuno dall’agevolazione”.

“Purtroppo, la proposta di legge per il riconoscimento della figura del ‘caregiver’ è ferma da tempo nei cassetti del Parlamento. Questa proposta va nella direzione dell’assistenza economica a favore di chi svolge questo prezioso ruolo e permetterebbe ai caregiver di maturare anche una tutela previdenziale. Il mio auspicio è che questa legge venga presto approvata: sarebbe il giusto riconoscimento alle tante persone che, con enormi sacrifici e limitazioni alla propria vita privata e personale, dedicano tutte le loro energie alla cura dei propri cari. In particolare – conclude Massardi – la pandemia da Covid19 dell’ultimo anno ha messo a dura prova i nuclei familiari che hanno al loro interno un disabile e ritengo sia doveroso garantire loro le più adeguate misure di supporto”.