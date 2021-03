“Donne che lavorano: una missione possibile”, mercoledì webinair di Cgil

(red.) All’interno del calendario di eventi per la Giornata internazionale della Donna 2021, la Cgil di Brescia ha organizzato un webinar dal titolo “Donne che lavorano: una missione possibile”. L’iniziativa, che si terrà mercoledì 24 marzo dalle ore 15 in diretta sui canali social della Camera del Lavoro di Brescia, è dedicata al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), strumento per realizzare il passaggio dall’emergenza della crisi pandemica a un modello di sviluppo più sostenibile e inclusivo del nostro paese.

Dopo i saluti di Francesco Bertoli (segretario generale Cgil Brescia) e un inquadramento generale introduttivo sulla necessità di tradurre le enunciazioni del Piano in azioni effettive a cura di Antonella Albanese (segretaria Cgil Brescia), l’intervento di Luciana Guaglianone (Università degli Studi di Brescia) focalizzerà l’incontro sul tema delle politiche di genere. Seguirà un focus sulle esperienze con alcuni contributi dalle categorie. Le conclusioni saranno affidate a Valentina Capelletti (Cgil Lombardia) con un approfondimento sulle missioni del Pnrr.