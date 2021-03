8 marzo a Roccafranca: 5 domande a Santa Floridia di Costruiamo Gentilezza

(red.) L’8 Marzo é la festa della donna, una ricorrenza nata per favorire la riflessione sull’importanza dell’emancipazione femminile, affinché ogni donna possa beneficiare delle stesse opportunità del genere maschile nel realizzare le proprie ambizioni personali. Poiché il progetto nazionale di Costruiamo Gentilezza ( www.costruiamogentilezza.org ) si pone come obiettivo quello di accrescere il benessere della comunità mettendo al centro i bambini, costruendo buone pratiche; l’Associazione Cor et Amor, che coordina l’attuazione di tale progetto, ha immaginato questa ricorrenza come un’opportunità per riflettere con le giovani donne (bambine) di oggi, con vicino i propri genitori, sulle esperienze e sui consigli personali condivisi da “alcune donne adulte” che quotidianamente si impegnano per trasmettere la pratica di buoni valori, rappresentate dalle “costruttrici di gentilezza” (Assessore alla Gentilezza, Insegnanti per la Gentilezza, Allenatrici alla Gentilezza, Mediche Pediatre per la Gentilezza, Ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza) con l’auspicio che quanto da loro espresso contribuisca a costruire le basi per un futuro in cui, a uomini e donne, siano riconosciute le medesime possibilità.

Per tale ragione le “costruttrici di gentilezza” che in tutta Italia hanno partecipato a “Esperienze e consigli di gentilezza da donna a piccola donna” , hanno risposto a 5 domande specifiche sull’argomento. Proprio come Santa Floridia Assessore alla Gentilezza del Comune di Roccafranca BS.

Cosa è importante che le bambine sappiano sulle donne?

Le bambine, forse, sanno già tutto delle donne, perchè sono, a loro volta piccole donne anche loro… Nel mio percorso lavorativo ho incontrato tante bambine … donne… bambine sempre positive nonostante le difficoltà in cui si trovavano, bambine sicure di riuscire a realizzare i loro desideri e convinte che il domani non sarebbe stato uguale all’oggi… una donna è proprio questo … un cassetto pieno di sogni e speranze… una donna è “un mondo” è un “flusso in continuo divenire” … il suo corpo cambia col tempo, ma il suo animo e il suo cuore restano sempre quelli: puri, sinceri … VERI.

Quale volta non ti sei fermata davanti ad un “non lo puoi fare perché sei una donna”?

Nella mia Vita, non mi è mai capitato di sentirmi dire “ non lo puoi fare perchè sei una donna”… credo fermamente nell’uguaglianza di genere sul lavoro e nella società… la storia attuale, ci dimostra che, purtroppo, siamo ancora lontani dal raggiungere questo obiettivo e questo mi spiace molto… le donne vengono lasciate troppo spesso indietro, le cronache ci mostrano come la violenza e gli abusi siano endemici e che le donne siano oggetto di ingiustizie e maltrattamenti sul lavoro… la ricorrenza dell’8 Marzo dovrebbe far riflettere anche su queste cose… dovrebbe dare una svolta… perché fino ad ora i progressi, direi irregolari e deludenti, sono sotto gli occhi di tutti.

Cosa diresti ad una bambina che oggi sogna di diventare ” Presidente della Repubblica?”

Ad una bambina che sogna di diventare Presidente della Repubblica direi che ha un’aspirazione meravigliosa… direi che questa società ha proprio bisogno di un Presidente della Repubblica Donna…le direi che porterebbe uno sguardo inedito ed un approccio diverso alla salvaguardia della Costituzione e dei suoi principi. Finalmente una sentinella sensibile sul tema del femminicidio e della condizione della donna in generale.

Una donna che per te ha fatto qualcosa di “importante ” che vorresti far conoscere alle bambine?

Prima di rispondere a questa domanda voglio fare una piccola premessa … cosa sono le “cose importanti”?! Le cose per me importanti sono quelle legate alla mia crescita personale, volte al miglioramento… Ci sono state tante DONNE che hanno fatto cose importanti per me … ma in primis metto lei: mia Nonna, la donna più buona che abbia mai conosciuto, una donna dall’animo gentile, una nonna meravigliosa che io ho amato immensamente e che mi ha lasciato troppo presto… lei per me è stata un punto di riferimento, mi ha dato affetto e protezione… ,mi ha insegnato che essere sensibili non è una debolezza, mi ha insegnato a fare della mia sensibilità, che era anche la sua, la mia forza, la mia caratteristica… Nella vita abbiamo una sola ricchezza : IL TEMPO e lei mi ha donato tutto il tempo che aveva… questo ha fatto per me Lei… mi ha donato il suo amore incondizionato, mi ha preso per mano e, con me, ha percorso, in modo saggio, un pezzetto della mia e della sua VITA.

Un consiglio che daresti ad una bambina per essere sempre sè stessa?

E’ fondamentale rimanere sempre se stessi… ma è anche una grande impresa … …nel mondo di oggi è sempre più difficile essere se stessi davvero…bisogna lasciare andare il bisogno di piacere a tutti per forza … è necessario abbandonare le maschere sociali … “sii nella vita chi tu sei” non ciò che gli altri vogliano tu sia… sii sempre vera e sincera… anche se non sarà sempre così facile…Noi siamo unici,riconoscere questa unicità , a volte, ci fa paura perché ci fa sentire diversi, mette in luce le nostre imperfezioni che sono nostre e ci caratterizzano … essere se stessi significa ESSERE spontanei, naturali e autentici.

L’invito a tutte le mamme

A questo proposito la proposta che il progetto nazionale Costruiamo Gentilezza rivolge a tutte le mamme è di provare, a casa, a rispondere a loro volta alle 5 domande, confrontandosi poi con le proprie “giovani donne” sulle risposte.

La primula Viola

Inoltre ciascuna partecipante ha condiviso per l’occasione anche una propria foto con in mano una primula viola scelta come simbolo dell’iniziativa, in quanto simboleggia la rinascita e la gentilezza.

Il momento di condivisione

Per creare un momento condiviso Giovedì 11 Marzo 2021 dalle 19 alle 21, durante la trasmissione radiofonica Spazio Costruiamo Gentilezza, che si può ascoltare in tutta Italia sulla web radio www.radiospazioivrea.it , realizzata dalle Associazioni Cor et Amor e Radio Spazio Ivrea, le “donne adulte” racconteranno a voce le proprie esperienze ed i propri consigli di gentilezza, rivolgendosi direttamente alle piccole donne, le quali potranno interagire in diretta, con le loro domande, telefonando allo 0125.193164 o lasciando un vocale al n° whatsapp 344.0132730