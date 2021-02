Pensalamensa, un progetto di Cauto contro lo spreco alimentare

(red.) “Da martedì 16 febbraio è on.line il sito www.pensalamensa.it”, si legge in un comunicato stampa diffuso da Cauto, cooperativa sociale di Brescia. “Attraverso questo spazio didattico digitale, tutte le scuole primarie del territorio nazionale saranno coinvolte in percorsi di sensibilizzazione, comprensione critica e attivazione territoriale sul tema dello spreco alimentare, con uno sguardo di attenzione alle mense scolastiche che vede i giovani studenti protagonisti”.

“Pensalamensa è il progetto realizzato dal settore Formazione ambientale di Cauto nel contesto più ampio della campagna Prevenzione degli sprechi alimentari promossa da Anci – Associazione nazionale dei comuni italiani – in collaborazione con il Mattm – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”, prosegue la nota. “Giovani dai 6 ai 11 anni di tutta Italia, con il supporto dei propri insegnanti, sono chiamati a far parte della grande community di Pensalamensa, partecipando alla rilevazione degli sprechi, cogliendo l’opportunità di mettersi alla prova, condividere riflessioni e idee e mettere in pratica soluzioni per ridurre l’avanzo di cibo nel piatto. Le classi interessate, previa iscrizione, potranno aderire e rientrare così in un’indagine conoscitiva e di sperimentazione di misure concrete per la riduzione del cibo non consumato, il plate leftover“.

“A supporto ed integrazione dell’attività di rilevazione ciascun insegnante, accedendo alla sezione Spazio Educational presente sul sito www.pensalamensa.it, potrà scaricare e utilizzare in autonomia presentazioni e giochi didattici, diversificati in base all’età. Gli educatori ambientali di Cauto saranno inoltre a disposizione gratuitamente per laboratori a distanza e fino ad esaurimento posti. Nella sezione Buone Prassi del sito è inoltre presente una ricca bibliografia e documentazione video con un elenco di esperienze di “buone prassi”, realizzate in Italia e all’estero, per prendere spunto e ispirazione su quanto è già stato fatto e si può fare per ridurre gli sprechi alimentari.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni è possibile contattare il settore di Formazione ambientale della Cooperativa sociale Cauto al 0303690338 oppure visitare il sito www.pensalamensa.it