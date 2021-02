Sabato a Sanpolino firme per la legge contro la propaganda fascista

(red.) Il Comitato spontaneo contro le Nocività insieme all’Auser organizza per sabato 20 febbraio dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – una raccolta di firme a sostegno della “Proposta di Legge di iniziativa popolare promossa dal Sindaco di Stazzema” avente per oggetto:”Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.

La raccolta firme si svolgerà presso la sede dell’Auser in corso Luigi Bazoli n. 79 a Brescia, nel quartiere Sanpolino (fermata metro Sanpolino, lato portici rialzati).

Per firmare è necessario avere la residenza a Brescia, essere cittadini italiani e avere con sé un documento d’identità valido.