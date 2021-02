L’arte di cavarsela, un laboratorio domenica 21 febbraio

(red.) Torna un nuovo appuntamento della Residenza Idra per la serie “L’arte di cavarsela” dedicata ai genitori di ragazzi e ragazze in adolescenza. Domenica 21 febbraio dalle ore 14 alle 17 c/o Residenza Idra, “Moca – centro per le nuove culture” è in programma il laboratorio condotto da Roberta Moneta e Eleonora Salvi, due formatrici con le quali intraprendere un percorso ancora diverso attraverso l’ascolto e il teatro.

Il laboratorio sarà un momento di incontro e confronto tra genitori con figli nell’età dell’adolescenza, mediato dal gioco teatrale e dalla riflessione condivisa.

Durante il laboratorio, ci sarà occasione di conoscersi come genitori – aspettative, relazione con i figli, capacità di osservazione e ascolto – con l’obiettivo d’individuare modalità di comunicazione efficace.

La partecipazione è gratuita, è necessaria una conferma inviando una mail a formazione@residenzaidra.it entro venerdì 19 febbraio.