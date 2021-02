“Biden: un cattolico alla Casa Bianca”, lunedì alla Ccdc

(red.) Lunedì 15 febbraio, alle ore 20,45, sulla home page del sito della Cooperativa cattolico democratica di cultura, la pagina Facebook e il canale YouTube, va in onda il secondo dei tre appuntamenti del ciclo Lezioni americane. Gli Stati Uniti da Trump a Biden.

Massimo Faggioli, professore di Teologia alla Villanova University di Philadelphia e autore del volume Joe Biden e il cattolicesimo negli Stati Uniti (Morcelliana 2021), intervistato da Valentina Gheda, parlerà sul tema: “Biden: un cattolico alla Casa Bianca”.

L’incontro è organizzato in collaborazione con la casa editrice Morcelliana-Scholé.

Pensando di fare cosa gradita, proponiamo anche la lettura di The Hill We Climb, la poesia scritta e recitata da Amanda Gorman durante la cerimonia d’insediamento del presidente Biden e della vicepresidente Harris.

La traduzione italiana è stata curata per la Ccdc dal poeta bresciano Massimo Migliorati.