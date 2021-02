Violenza di genere, protocollo d’intesa tra 46 comuni bresciani

(red.) Tra il comune di Brescia e altre 45 amministrazioni locali della nostra provincia c’è l’accordo per la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa provinciale contro la violenza di genere che avrà valore fino al 31 maggio 2023. Il comune del capoluogo sarà il capofila.

Il protocollo si pone come obiettivo “il contrasto del fenomeno della violenza di genere e del maltrattamento domestico, mediante azioni coordinate tra i Comuni aderenti che si impegnano a formulare e a realizzare proposte di sensibilizzazione e formazione sul tema della violenza di genere, in maniera programmata e coordinata sul territorio provinciale”.

Ecco le finalità dell’intesa.

1. Definizione di modelli di intervento a contrasto del fenomeno della violenza di genere e del maltrattamento domestico.

2. Attivazione di collaborazioni tra gli enti aderenti per la realizzazione e calendarizzare di iniziative con particolare riferimento alle installazioni e inaugurazioni delle “panchine rosse”.

3. Condivisione di idee e progetti correlati alle iniziative “panchine rosse” per dare maggiore rilevanza e rendere più incisivo il significato delle iniziative stesse.

Per raggiungere questi obiettivi sono previste alcune specifiche azioni.

a. Promozione di iniziative per stimolare la riflessione e gli approfondimenti sul tema della violenza sulle donne.

b. Programmazione dei periodici confronti sulle iniziative correlate alla diffusione delle panchine rosse.

c. Pianificazione della realizzazione delle panchine rosse.

d. Condivisione di buone prassi da realizzarsi sui territori dei comuni aderenti.

e. Elaborazione di un piano itinerante mirato alla prevenzione e alla lotta alla violenza contro ledonne e la tutela delle vittime, da realizzare su tutto il territorio provinciale.

Ecco i comuni che hanno già aderito al protocollo (altri potranno farlo in seguito):

1.Angolo Terme 2.Artogne 3.Bedizzole 4.Borgosatollo 5.Calcinato 6.Castegnato 7.Castenedolo 8.Cazzago San Martino 9.Cevo 10.Bovezzo 11.Brione 12.Caino 13.Collebeato 14.Concesio 15.Gardone Val Trompia 16.Irma 17.Lodrino 18.Lumezzane 19.Marcheno 20.Marmentino 21.Nave 22.Pezzaze 23.Polaveno 24.Sarezzo 25.Tavernole sul Mella 26.Villa Carcina 27.Cortefranca 28.Desenzano 29.Lozio 30.Malegno 31.Monte Isola 32.Montirone 33.Palazzolo 34.Pavone del Mella 35.Ponte di Legno 36.Pozzolengo 37.Roccafranca 38.Roncadelle 39.Salò 40.San Felice del Benaco 41.Sirmione 42.Toscolano Maderno 43.Verolavecchia 44.Villanuova sul Clisi 45.Zone.