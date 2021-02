Benedetta povertà? Martedì 16 dialogo con Erio Castellucci

(red.) Martedì 16 febbraio 2021 riprendono in modalità streaming gli incontri della rivista “Missione Oggi”, edizione di primavera, “Non solo libri / Teatro dell’anima”, in collaborazione con “Missionari Saveriani” e “Libreria Paoline”.

Il primo appuntamento sarà con Erio Castellucci, vescovo di Modena e Carpi, autore di Benedetta povertà? Provocazioni su Chiesa e denaro, dell’Emi-Editrice missionaria italiana. Per collegarsi all’evento, basta cliccare sulla pagina web di “Missione Oggi” https://www.saveriani.it/missioneoggi

“Caro autore ti chiedo…” Martedì 16 febbraio 2021 / ore 20.30-21.30 sul canale YouTube di “Missione Oggi” Erio Castellucci Benedetta povertà? Provocazioni su Chiesa e denaro (Emi 2020). Dialogano con l’autore Flavio Dalla Vecchia biblista / Brescia, Cristina Simonelli teologa / Verona. Presenta Lorenzo Fazzini direttore Emi. Introduce Mario Menin direttore “Missione Oggi”.