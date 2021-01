Pensionati Cisl, Giovanna Mantelli segretario generale provinciale

(red.) Giovanna Mantelli è il nuovo segretario generale della Fnp Cisl provinciale. E’ stata eletta questa mattina dal Consiglio generale dell’organizzazione riunito in videoconferenza, cosi come on line, attraverso una piattaforma specificatamente dedicata, sono avvenute le operazioni di voto.

Pressoché unanime il consenso attorno al nome di Mantelli che ha poi proposto al Consiglio di completare la segreteria con l’elezione di Battista Alghisi e di Gino Toffolo.

Aprendo i lavori, il Consiglio ha ricordato in commosso silenzio Giuseppe Orizio, il segretario generale della Fnp bresciana scomparso lo scorso 21 dicembre. “Darò continuità a quanto avviato fino ad ora – ha detto Giovanna Mantelli ringraziando per la fiducia ricevuta e rifacendosi agli anni di lavoro condivisi con Orizio nella segreteria provinciale dei Pensionati Cisl – seguendo il percorso tracciato insieme al gruppo dirigente”.

La sindacalista ha ribadito uno speciale impegno, “da realizzare in sintonia con la Segreteria della Cisl bresciana, nel monitorare le politiche sociali e sanitarie del nostro territorio” per creare una interlocuzione propositiva con tutti gli attori i campo, senza mai perdere di vista “la tutela del potere d’acquisto delle pensioni” e assicurare agli associati, attraverso il Sistema dei Servizi Cisl, “un’assistenza puntuale e qualificata”.

Ai nuovi dirigenti ha confermato sostegno e collaborazione il segretario generale della Cisl bresciana, Alberto Pluda, affermando l’importanza della Fnp nella vita dell’organizzazione, patrimonio di esperienze e di competenze sempre da valorizzare. Ad augurare buon lavoro a Giovanni Mantella e ai suoi colleghi sono intervenuti in collegamento da Roma il segretario nazionale della Fnp Piero Ragazzini e da Milano quello regionale Emilio Didonè.

Giovanna Mantelli, 66 anni, ha insegnato a lungo nelle scuole elementari. In distacco sindacale dal 1998, ha fatto parte della segreteria della Cisl Scuola di Brescia; nel 2007 è stata eletta nella segreteria territoriale Cisl e dal 2017 in quella dei Pensionati.