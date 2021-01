Comunità Amiche della Disabilità, parte dalla Bassa un nuovo sistema inclusivo

(red.) Si è tenuto ieri, mercoledì 27 gennaio, presso il Comune di Verolanuova, il seminario di presentazione del progetto CAD – Comunità Amiche della Disabilità. Il progetto nasce su spinta della Fondazione ASM, Fondazione Villa Paradiso e Congrega della Carità Apostolica che hanno avviato, insieme a S.I.Di.N – Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo, un percorso di ricerca e di riflessione volto ad individuare i requisiti che consentano ad un territorio di valutare meglio la propria capacità di supportare in modo efficace e generalizzato le persone con disabilità. “Ci siamo chiesti qual è la risorsa fondamentale perché una comunità sappia occuparsi nel migliore dei modi dei disabili” – sottolinea Felice Scalvini, presidente della Fondazione ASM- “e siamo giunti alla conclusione che tale risorsa sia la consapevolezza: sapere cosa si sta facendo, come lo si fa, a che punto si è rispetto agli altri. Fotografare il territorio è il punto di partenza per percorrere nuove strade rispetto ad un impegno antico e riuscire a migliorare”.

Il progetto, nato sulla falsariga dell’esperienza della Federazione Alzheimer Italia e del Dementia Friendly Community messo a punto in Gran Bretagna, punta a creare un marchio, Comunità Amiche della Disabilità appunto, che riconosca determinati standard a cui fare riferimento e che possa incentivare la crescita di comunità inclusive.

“L’Ambito 9 sarà il primo Ambito a sperimentare il marchio Comunità Amiche della Disabilità. È compito degli amministratori conoscere le risorse del territorio, creare relazioni e costruire le condizioni affinché le comunità diventino sempre di più amiche della disabilità” – dichiara Carlotta Bragadina, presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale. “L’emergenza sanitaria Covid-19 ha messo in evidenza quanto le limitazioni dovute al contesto influiscano in modo importante sulla qualità della nostra vita; una chiave di lettura che possiamo adottare anche per comprendere la disabilità”.

I lavori di analisi inizieranno nei prossimi giorni. L’equipe di lavoro è coordinata dal Professor Roberto Franchini, segretario di S.I.Di.N, che ha chiuso il suo intervento del pomeriggio sottolineando che spesso “è proprio nella crisi che nasce la creatività”. Gli analisti intervisteranno gli Amministratori, le varie realtà del Terzo settore e le associazioni che ieri erano presenti al seminario e che hanno dato la propria disponibilità a mettersi in gioco per contribuire alla buona riuscita del progetto. I lavori si concluderanno con un rapporto finale che ci auguriamo possa essere condiviso con tutto il territorio.