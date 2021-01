Domenica 31 gennaio nuovo mercato della San Vincenzo in Castello

(red.) Domenica 31 gennaio, a Brescia, dalle 9 alle 13, è in programma un nuovo mercatino organizzato dalla associazione Dormitorio San Vincenzo, realtà solidale cittadina che da decenni lavora con persone in difficoltà o ai margini. Nella sede di via Gabriele Rosa 1, proprio ai piedi del Castello, tutti i cittadini interessati potranno acquistare la merce esposta, frutto del lavoro di recupero e di riutilizzo realizzato da alcuni laboratori in cui gli ospiti delle struttura sono coinvolti attivamente. E’ possibile trovare vestiti, borse, piatti, oggettistica, pentolame, bigiotteria, cosmetica, giocattoli e molto altro. Le offerte sono simboliche e sono tante le occasioni esposte a disposizione degli acquirenti.

Si tratta della seconda apertura al pubblica della San Vincenzo dopo il lockdown di marzo. Il denaro recuperato verrà totalmente reinvestito per attività e iniziative dedicate agli ospiti. Ovviamente, vista la situazione sanitaria, saranno prese tutte le precauzioni necessarie per evitare rischi di contagio. Le entrate saranno, inoltre, contingentate.