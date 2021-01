Servizio civile nonviolento, le domande entro l’8 febbraio

(red.) Lo storico Centro per la nonviolenza, attivo dal lontano 1976 nella sede di via Milano 65 in città, informa nuovamente che sono a disposizione quattro posti per giovani dai 18 ai 28 anni interessati a svolgere il Servizio Civile Universale.

Il progetto prevede di lavorare dodici mesi in attività per la pace, la solidarietà sociale, il disarmo personale, culturale, economico e militare, nonché la possibilità di comunicare e vivere esperienze e modalità creative per la gestione dei conflitti interpersonali e internazionali.

Le domande vanno presentare entro lunedì 8 febbraio. Per informazioni e ragguagli si può telefonare al 339/6243617 o consultare la pagina Facebook “Movimento Nonviolento Brescia”.