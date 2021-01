Massardi (Lega): “Dalla regione 2 milioni per le miniere dismesse”

(red.) Approvati dalla giunta regionale della Lombardia i criteri di accesso al finanziamento per il recupero e la valorizzazione delle miniere dismesse, destinato alle Unioni e aggregazioni di Comuni e alle Comunità montane.

“Con lo stanziamento di questi 2 milioni di euro sul prossimo biennio – spiega il vice capogruppo in consiglio regionale della Lega, Floriano Massardi, – si vuole puntare alla valorizzazione delle miniere dismesse, con progetti che puntino alla loro fruibilità dal punto di vista culturale e turistico”.

Le domande potranno pervenire a Regione Lombardia entro il 15 marzo; i contributi saranno erogati in favore di interventi con progettazione sviluppata almeno a livello definitivo e che riguardi siti già autorizzati ai sensi dei regolamenti regionali. Si tratta di contributi a fondo perduto che potranno arrivare a coprire fino al 100% del progetto finanziato.

“Le miniere rappresentano un’importante testimonianza dell’economia della nostra regione, che non va dimenticata. In provincia di Brescia, in particolare, le realtà minerarie sono molte; penso alle miniere di Pezzaze, di Pisogne, di Collio (dove recentemente ho accompagnato in visita l’assessore regionale alla Cultura Stefano Bruno Galli) e molte altre. Il mio auspicio è che molte realtà della nostra provincia si attivino per ottenere questo finanziamento. Credo che, per il territorio bresciano, questo bando sia una grande opportunità da cogliere. Da tempo, non a caso, stiamo lavorando alla valorizzazione delle miniere in termini di riuso del territorio e delle sue risorse: non solo minerarie, ma anche turistiche” .