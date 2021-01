Il Garante dice basta a TikTok, bloccato il social dei giovanissimi

(red.) L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha disposto il blocco immediato di TikTok, l’applicazione social originaria della Cina e ormai diffusissima tra gli adolescenti di tutto il mondo. Il Garante ha formalmente chiesto al social di cessare immediatamente “l’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Ma poiché TikTok non ha al momento la possibilità di verificare con precisione l’identità degli utenti significa che non può operare in Italia

“Il Garante dispone il blocco del social”, informa l’Autorità e il divieto durerà almeno fino al 15 febbraio, poi ci sarà un’altra valutazione. L’intervento è stato deciso “in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo”, prosegue il comunicato.

Qualche giorno fa una ragazzina siciliana di 10 anni era entrata in coma irreversibile strangolandosi nel bagno di casa con la cintura di un accappatoio durante un “Black out challenge”, una prova di soffocamento estremo le cui istruzioni le erano arrivate tramite TikTok sul telefono cellulare.

Il Garante già a dicembre aveva contestato a TikTok una serie di violazioni: scarsa attenzione alla tutela dei minori; poca trasparenza nelle informazioni date agli utenti; uso di impostazioni predefinite non rispettose della privacy; facilità con la quale è aggirabile il divieto, previsto in teoria dalla stessa piattaforma, di iscriversi per i minori sotto i 13 anni.