Zambelli (Lega): “Interrogazione sulla Carta europea della disabilità”

(red.) Dopo aver depositato un’interrogazione prioritaria alla Commissione Europea attorno al tema della Carta Europea della disabilità, l’europarlamentare del Gruppo ID Lega Salvini Premier, Stefania Zambelli, interviene con una nota stampa.

“Già nel febbraio 2016, la Commissione Europea ha lanciato un progetto pilota, tra 8 Stati membri compreso il nostro Paese, che permettesse il riconoscimento reciproco tra Stati Membri dello status di disabilità per i cittadini europei tramite l’utilizzo della Carta UE della disabilità che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe garantire parità di trattamento ed equo accesso a tutti i servizi per le persone con disabilità, indipendentemente dai confini nazionali ma con particolare riferimento ai trasporti, alla cultura, allo sport e al divertimento”, si legge nella nota. “Nel 2019, la Commissione Europea ha iniziato un processo di valutazione di tale iniziativa, i cui risultati, ad oggi, non sono ancora disponibili rendendo necessaria un’interrogazione prioritaria all’UE”.

“Ho quindi chiesto quando saranno pubblicati i risultati dello studio di valutazione iniziato dalla Commissione nel 2019, ma non solo”, prosegue Zambelli. “È necessario sapere, da un lato, se sono già disponibili i dati preliminari circa l’efficacia e l’utilizzo pratico della Carta Europea per la disabilità e, dall’altro, se la Commissione intende includere anche gli altri Stati Membri, come auspico, così da estendere o meno il riconoscimento dello status di disabilità a tutti gli stati dell’UE e rendere concreto il suo utilizzo, oltre che ad aggiungere un tassello importante contro la discriminazione dei disabili”.