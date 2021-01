I cent’anni del Partito comunista: incontro con Sergio Cofferati

In occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, “Sinistra a Brescia” organizza per mercoledì 20 gennaio 2021 alle ore 20,30 un incontro on line con Sergio Cofferati al quale intervengono Marco Fenaroli, Donatella Albini, Marco Ladu, Anna Frattini e Alessandro Turra.

Per partecipare bisogna registrarsi sulla piattaforma zoom a questo link:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwodeCtrz8qE90k8wlNNibHj0l0Rb564VL5

(dopo la registrazione riceverai una mail di conferma). Oppure seguire il dibattito in diretta facebook sulla pagina di Sinistra a Brescia.