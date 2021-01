ODStore, venerdì 15 nuova apertura a Elnòs Shopping

(red.) Da venerdì 15 gennaio, con l’apertura alle 9 del mattino, Elnòs Shopping ospiterà un nuovo format italiano dedicato al gusto, ODStore, con la proposta di una vasta gamma di prodotti, dal dolce al salato, in grado di raccontare le ricette della tradizione. Un assortimento di prodotti in cui è impossibile non trovare quello che si cerca. L’ingresso del negozio è un tuffo nel colore: tantissime le proposte di marshmallows con forme, abbinamenti e idee per ogni golosità; nonché i lecca lecca divertentissimi e

pieni di creatività.

Non solo, i visitatori di Elnòs Shopping potranno trovare al suo interno tantissime squisitezze per la colazione e la merenda, tra torte, crostate, budini, in un vero e proprio mondo di proposte per i dessert.

A coronare l’allestimento, centinaia di coloratissimi confetti per le cerimonie, caramelle di tutti i tipi, deliziosi bon bon e tante bontà per i piccoli peccati di gola, insieme a tutto il necessario per celebrare le feste e le ricorrenze con oggettistica, cadeaux e addobbi. Un’esplosione di allegria quindi che si lega al concept di progetto, basato sull’idea di proporre prodotti di ottima fattura, facendo vivere al contempo ai clienti un’esperienza emozionale d’acquisto che si traduca in un momento di pausa speciale, evadendo dal quotidiano con una gustosa coccola.