Premio Lotteria Italia, 25 mila euro a un biglietto comprato a Cologne

(red.) Ieri, mercoledì 6 gennaio, è stata la giornata dedicata all’estrazione dei premi della Lotteria Italia nel giorno dell’Epifania, come da tradizione. Anche se quest’anno, a causa della pandemia, è stato in tono decisamente minore, con il record minimo storico della vendita di tagliandi. Alla fine, il primo premio da 5 milioni di euro è andato a Pesaro.

Il secondo di 2 milioni di euro è stato aggiudicato in provincia di Palermo e il terzo da 1 milione in provincia di Roma. Per quanto riguarda il nostro territorio bresciano, sono stati più di 79 mila i biglietti venduti e proprio il bresciano si è dovuto accontentare di un biglietto vincente da 25 mila euro acquistato a Cologne.