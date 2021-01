Autostrade, 2021: aumenti di pedaggio per A21 Bs-Pc e BreBeMi

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì di Capodanno, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Milleproroghe approvato dal Governo e che contiene, come di consueto, una serie di interventi di ogni tipo. E si parla anche di autostrade. In particolare, nella stragrande maggioranza dei casi i pedaggi restano invariati, ma non ovunque. E questi balzelli riguardano anche il bresciano.

Succede sull’A21 Brescia-Piacenza dove il rincaro imposto dalla società Autovia Padana per una serie di fattori arriverà fino al 3,2%. Nonostante la politica di sconti che prosegue anche nel 2021 per alcune categorie di utenti, anche sull’A35 BreBeMi ci saranno aumenti nel pedaggio a fronte dell’aumento dei costi del 3,49%.