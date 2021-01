Martedì su Facebook la tradizione del Badalisc di Andrista

(red.) E’ in programma martedì 5 gennaio 2021 alle ore 21 la presentazione da parte di Luca Giarelli (Società Storica e Antropologica di Valle Camonica) di alcune manifestazioni folcloriche dell’arco alpino nelle quali, durante determinate ricorrenze calendariali, i figuranti indossano tradizionalmente vistose maschere.

In particolare sarà illustrata la tradizione del Badalisc di Andrista, nel comune di Cevo (Brescia) in Valle Camonica, la cui maschera sarà prossimamente protagonista in un’opera cinematografica della Disney.

Il tema dei mascheramenti è stato approfondito nel volume “Carnevali e folclore delle Alpi. Riti, suoni e tradizioni popolari delle vallate europee”.

La presentazione, alle 21 di martedì 5, sarà online con Facebook Live – Associazioni Antropolis.