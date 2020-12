Brescia, ha fretta di venire al mondo: bimbo nasce all’ingresso del Civile

(red.) Era giunta al termine del periodo di gravidanza e quando ha avuto le avvisaglie che il piccolo che aveva in grembo stava per nascere, stamattina, martedì 29 dicembre, ha raggiunto di corsa l’ospedale Civile di Brescia. Ha quindi percorso il piazzale esterno arrivando all’ingresso, ma lì si è dovuta fermare: il piccolo aveva fretta di venire al mondo.

E’ accaduto intorno alle 7,30 quando i medici e infermieri che hanno assistito a quel fermo obbligato della donna hanno allertato i colleghi di Ostetricia e Ginecologia per concludere in sicurezza il parto. Madre e figlio stanno per fortuna bene.