Sinistra a Brescia: “Via dalla città i manifesti di Pro Vita”

(red) Anche Sinistra a Brescia prende posizione protestando per i manifesti del movimento Pro Vita contro la pillola RU486, e chiedendo al sindaco Emilio Del Bono di farli rimuovere: “Anche a Brescia arriva la campagna di Pro Vita contro l’autodeterminazione femminile”, si legge in una nota. “Chiediamo che il Comune rimuova immediatamente i cartelloni affissi in città su ‘stop alla pillola abortiva’, come già successo in molte altre città italiane. Non possiamo tollerare che una campagna retrograda esibisca senza alcun rispetto il corpo della donna. Brescia non si presti a campagne di disinformazione su farmaci regolarmente approvati dalle agenzie governative, scientifiche e sanitarie italiane ed europee. Sul corpo delle donne decidono le donne”.