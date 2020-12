Winter Camp: luci, riflessi e bagliori con Brescia Musei

(red.) Dopo il bilancio molto positivo del Summer camp, Fondazione Brescia Musei ha attivato una specialissima edizione di Winter camp, dedicata ai bambini tra i 6 e i 12 anni residenti nel comune di Brescia. Le finalità del progetto sono quelle di difendere e promuovere il diritto alla socialità e al gioco dei bambini e degli adolescenti, come sancito dall’art. 31 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e ribadito anche nell’ultimo Dpcm del 3 dicembre 2020

Brescia Musei fornisce ai bambini e alle famiglie un’opportunità organizzata e sicura di socialità e scoperta del patrimonio culturale, progettata nella più totale adesione alla normativa e alle indicazioni dei comitati tecnico-scientifici istruiti dal governo.

In questa seconda fase dell’emergenza, Fondazione Brescia Musei vuole così rispondere nuovamente al ruolo sociale che la comunità si aspetta dai Musei Civici, rafforzando il ruolo della Fondazione a sostegno del welfare e a fianco di tutte le famiglie bresciane, grazie ad un’offerta di continue occasioni di educazione al patrimonio culturale in forma ludica e didattica in coincidenza con le pause scolastiche.

Laura Castelletti, vicesindaco e assessore alla Cultura di Brescia osserva: “Mai come quest’anno, credo che offrire ai ragazzi occasioni di socialità stimolante e protetta sia una assoluta priorità. La lunga sospensione delle normali attività educative e ludiche in compagnia dei coetanei richiede una particolare attenzione alle loro esigenze. Il Winter Camp dei Musei Civici è la proposta che coniuga sicurezza, divertimento e scoperta, per accompagnare i nostri ragazzi nel periodo festivo. Una proposta che ancora una volta dimostra come i luoghi dell’arte e della cultura, lungi dall’essere torri d’avorio, siano spazi fondamentali del benessere, spazi vivi e da vivere”.

La suggestione che anima questa nuova edizione del Winter camp, si riassume nel titolo “Luci, riflessi e bagliori” e si fonda sull’azione simbolica del portare luce in un momento buio e difficile come quello che stiamo attraversando.

La presidente di Fondazione Brescia Musei Francesca Bazoli commenta: “La proposta dei Winter Camp rafforza il ruolo della Fondazione a sostegno del welfare e a fianco di tutte le famiglie bresciane, grazie ad un’offerta di continue occasioni di educazione al patrimonio culturale in forma ludica e didattica in coincidenza con la pausa festiva. Un’opportunità di svago per i più piccoli che vuole essere una distrazione nel periodo natalizio a chiusura di un anno impegnativo come il 2020”.

Winter camp, il cui costo è di 90 euro per bambino, si terrà presso il Museo di Santa Giulia per le 4 giornate in cui la Lombardia sarà in zona arancione, ovvero nelle giornate del 28, 29, 30 e 4 gennaio, con un unico orario: dalle ore 8.30 alle 16.00, con ingresso e uscita scaglionati.

Ogni giornata prevede, come consueto, una pausa per la merenda mattutina e il pranzo al sacco che, per motivi di sicurezza, dovranno essere entrambi portati da casa.

I gruppi saranno costituiti da un massimo di 7 bambini, le attività si svolgeranno nei nostri laboratori didattici, utilizzando per ogni gruppo due stanze adiacenti e tenendo le finestre socchiuse, e per la prima volta, anche negli ampi spazi museali.

Poiché infatti il Museo è attualmente chiuso al pubblico, i piccoli partecipanti potranno vivere l’emozione di avere tutto lo spazio a propria esclusiva disposizione.

A tutela della sicurezza ed a garanzia del rispetto dei protocolli previsti dalla normativa, il personale del Winter Camp è stato appositamente formato dall’ingegner Alessandro Zuin di Smao, responsabile del servizio prevenzione e protezione di Fondazione Brescia Musei.

Fabio Capra, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia commenta: “In un momento ancora così difficile, l’iniziativa del Winter Camp arrivi alle famiglie come un raggio di sole e allieti le giornate di vacanza dei nostri bambini”.

Il programma del Winter Camp

Per la prima volta, pur restando nella tradizionale sede dei camp del Museo di Santa Giulia, abbracceremo nella sua totalità l’interezza delle collezioni civiche. Giorno per giorno lavoreremo sulle testimonianze archeologiche tra Santa Giulia e Parco Archeologico oppure ci dedicheremo ai capolavori pittorici della Pinacoteca Tosio Martinengo fino a conoscere lo straordinario patrimonio del Museo delle Armi.

28 dicembre – Volare con la fantasia!

Ispirandosi alle ali della nostra amata Vittoria andremo alla ricerca degli animali fantastici che si nascondono in Museo che spiccheranno il volo grazie alle nuove sorprendenti ali create dalla nostra fantasia.

29 dicembre – Gli ingredienti di un dipinto

Come nasce un dipinto? Un quadro spesso viene considerato pura immagine senza considerare che un’opera pittorica è il frutto dell’accostamento di numerosi materiali. Partendo dalla sperimentazione di antiche tecniche pittoriche conosceremo lo straordinario mondo artistico di Yves Klein.

30 dicembre – Specchi delle mie brame…

Un viaggio tra Oriente e Occidente e dall’antico al contemporaneo all’insegna dell‘immagine riflessa. Gli specchi in tutte le culture hanno sempre avuto una funzione concreta ma anche un ruolo ‘magico’ che indagheremo attraverso l’opera di due grandi artisti come Juan Navarro Baldeweg e Michelangelo Pistoletto.

4 gennaio – Corone e gioielli

Si avvicina l’arrivo dei Re Magi con i loro doni preziosi e le loro corone splendenti.

Ma perché i re e le regine portano le corone? Scopriamo insieme l’importanza di questo ornamento e più in generale dei gioielli che pure attribuivano un valore particolare a chi li indossava. Divertiamoci a realizzarne di grandissimi! Dei veri e propri maxi-gioielli!

Informazioni

Winter camp 2020 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, dedicato ai bambini dai 6 anni compiuti ai 12. Costo totale 90 euro, non è possibile iscriversi a singole giornate. Orario: 8.30 – 16.00 (ingressi e uscite dei gruppi saranno scaglionati come previsto dalla normativa anti Covid).

Per prenotazioni: 030.2977833-834 – santagiulia@bresciamusei.com

Attivo da lunedì a domenica (esclusi i giorni del 25 e del 26 dicembre) dalle 10 alle 18.

Winter camp si tiene nelle giornate in cui la Lombardia sarà in zona arancione pertanto, in ottemperanza alle direttive del Governo, l’iscrizione sarà possibile solo per chi risiede nel Comune di Brescia.