Verso l’Italia rossa-arancione, Governo chiarisce cosa si può e non fare

(red.) A partire da ieri, lunedì 21 dicembre, fino al prossimo 6 gennaio, sono vietati gli spostamenti tra diverse regioni se non per motivi di salute, lavoro e necessità che devono essere giustificati dall’autocertificazione (qui si può scaricare il modulo). Nel frattempo, quelle di oggi, martedì 22 e domani mercoledì 23 dicembre saranno le ultime giornate da zona gialla prima che inizino le feste di Natale. Infatti, come è noto, scatteranno i dieci giorni da zona rossa dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio, così come il 5 e il 6, mentre saranno arancioni quelle dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio.

Nella giornata di ieri, lunedì 21, il Governo ha aggiornato le Faq su quanto è consentito fare durante quei giorni da tenere sotto controllo, soprattutto dal punto di vista degli spostamenti. Considerando anche che, come deroga, è permesso che fino a due persone non conviventi – gli under 14, disabili e persone non autosufficienti possono sempre farlo – possano muoversi una sola volta al giorno per andare a trovare parenti o amici. Per quanto riguarda i dieci giorni da zona rossa, le Faq chiariscono che ci si possa muovere anche in un Comune diverso da quello di residenza, ma sempre nella stessa regione e sempre con un massimo di due persone.

Dal punto di vista dei Comuni sotto i 5 mila abitanti, nei giorni arancioni – dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio – ci si potrà spostare per andare a fare visita ad amici e parenti anche in un’altra regione, sempre però entro i 30 chilometri dalla propria residenza e non verso i capoluoghi di provincia. Consentiti anche gli spostamenti verso le seconde case dalle 5 alle 22, ma nella propria regione.

Per i coniugi o i partner che vivono separati per motivi di lavoro, sarà invece possibile incontrarsi se il luogo per il ricongiungimento è quello in cui c’è residenza, domicilio o abitazione. Sono consentiti anche gli spostamenti dei genitori separati che possono andare a trovare i figli anche in un’altra regione o all’estero. Ammessi anche gli spostamenti per andare ad assistere i genitori non autosufficienti, ma non si può andare a fare visita ai genitori che sono in buona salute e vivono in un’altra regione.