La morte del brigadiere Lai, eroe di piazzale Arnaldo

(red.) Sabato la morte di Giovanni Lai, il brigadiere dei carabinieri nato il 13 giugno 1945 a Illorai, in Sardegna, insignito della medaglia d’oro al valor civile per il suo comportamento eroico quando, il 16 dicembre 1976, impedi che in piazzale Arnaldo a Brescia si verificasse una strage.

Lai lavorava presso la Legione dei carabinieri di piazza Tebaldo Brusato e quel giorno stava passando in piazzale Arnaldo con il collega Carmine Delli Bovi. Alcuni cittadini segnalarono la presenza di una borsa da cui usciva del fumo.

I due militari tentarono di spegnere con acqua quello che bruciava nella borsa, poi Giovanni Lai provò a spostarla con un’asta di ferro. In quel momento l’esplosivo contenuto in una pentola a pressione e innescato da una miccia scoppiò provocando la morte di Bianca Gritti Daller, una insegnante di tedesco in pensione e il ferimento di una decina di persone tra cui il carabiniere Delli Bovi e lo stesso brigadiere Lai che lottò a lungo tra la vita e la morte subendo diverse operazioni. Tornato al lavoro, era andato in pensione con il grado di maresciallo.

Il sindaco Emilio Del Bono e la giunta comunale di Brescia hanno espresso profondo cordoglio per la morte del carabiniere Giovanni Lai. “Il suo nome”, ha detto Del Bono, “è profondamente legato alla storia della nostra città. Non potremo mai dimenticare il gesto eroico che, 44 anni fa, impedì che la strage di piazza Arnaldo, in cui perse la vita la professoressa Bianca Gritti Daller e vennero ferite dieci persone, avesse un bilancio ancora più terribile. Il brigadiere Lai, assieme al collega Carmine Delli Bovi, non esitò a spostare l’ordigno e far allontanare le persone presenti, rimanendo gravemente ferito. Brescia”, conclude il sindaco, “gli sarà per sempre grata e farà in modo che la sua memoria permanga nel tempo”.

Per la bomba furono arrestati e condannati Italo Dorini e Giuseppe Piccini: delinquenti comuni dediti a furti, rapine e azioni violente di vario genere. Avevano messo l’esplosivo per distrarre le forze dell’ordine mentre compivano una rapina in gioielleria. Rapina che poi non fu portata a termine.

Piccini era latitante perché era evaso dal carcere dopo essere stato condannato a 30 anni per il cosiddetto «Delitto dei due laghi», compiuto tra il Garda e il Sebino con il conte Tebaldo Martinengo, uccidendo il filatelico Battista Zani per derubarlo. Pochi mesi dopo la bomba di piazzale Arnaldo, il 16 febbaio 1977, i due avevano ammazzato a Carpenedolo l’appuntato dei carabinieri Lorenzo Forleo che li aveva sorpresi a rubare una macchina.