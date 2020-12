Brescia, in piazza Vittoria ha aperto il nuovo McDonald’s

(red.) L’operazione era stata annunciata per arricchire l’offerta di ristorazione nel centro storico di Brescia e da ieri, mercoledì 16 dicembre, è diventata concreta. Proprio ieri, infatti, in via IV Novembre davanti a piazza Vittoria, nel pieno centro storico cittadino, è stato aperto il nuovo punto McDonald’s. Dotato di 148 posti a sedere, all’interno del ristorante possono lavorare fino a 35 persone.

Sono presenti anche i dispositivi per le ordinazioni self-service e al tavolo. Tra i locali e i dipendenti sono anche rispettate tutte le disposizioni sanitarie anti-contagio. La sala è aperta tutti i giorni, gli ingressi in questo periodo sono contingentati, ma il ristorante mette a disposizione anche il servizio d’asporto tutti i giorni della settimana.