Martedì 15 “Il secondo lockdown: 4 storie e un progetto per la città”

(red.) Osservare la realtà “con gli occhi delle bambine”, per citare il rapporto di Save the Children sui minori più vulnerabili che vivono nel nostro Paese. Mettere a fuoco l’universo femminile nell’anno del Covid. Evidenziare quanto il mondo delle donne sia stato duramente colpito dall’impatto della pandemia e come, nonostante tutto, abbia saputo rispondere alla crisi facendosi carico di compiti aggiuntivi nella difficile gestione del lavoro e della famiglia al tempo del confinamento domestico.

È questo il punto di partenza della riflessione del convegno “Il secondo lockdown: 4 storie e un progetto per la città”promosso dal Centro di documentazione e informazione sulla salute di genere e sostenuto dalla Fondazione Asm.

Una riflessione che, a partire dalle disuguaglianze e dalle fragilità accentuate dal virus, vuole tracciare le linee per un futuro diverso e offrire un progetto in grado di perseguire, attraverso il filo rosso della salute di genere, dignità e benessere per tutti.

Il convegno, in programma martedì 15 dicembre alle ore 18 sulla piattaforma zoom, è un nuovo capitolo della serie di eventi informativi con i quali il Centro di documentazione, nato a Brescia nel 2018, promuove azioni di sensibilizzazione, di formazione e di divulgazione scientifica sulla salute di genere; un approccio che considera fondamentali per la cura dei cittadini le differenze tra uomini e donne non tanto e non solo sessuali, ma anche di ruoli socialmente e culturalmente costituiti.

Martedì 15 dicembre 2020 ore 18:00 è possibile seguire l’evento su piattaforma zoom al seguente link https://zoom.us/j/8959570741?pwd=NytnZit5UWJOMjhrRzBIclpVY2VyUT09