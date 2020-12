Ateneo, mercoledì 16 i progetti dottorali in streaming

(red.) La terza giornata della presentazione dei progetti dottorali è in agenda mercoledì 16 dicembre presso l’Ateneo di Brescia a partire dalle ore 15,30. Ecco il programma.

Intelligenza artificiale e modellazione “fisica”per la medicina (presiede: Lorenzo Passerini). Luca Putelli, Matteo Olivato, Mattia Serpelloni.

Energia e informazione per l’industria di domani (presiede: Germano Bonomi) Buket Boz, Tanmay Dev, Edoardo Cantù, Andrea Tognazzi.

Causa l’emergenza sanitaria, nel rispetto delle norme previste dal vigente Dpcm, le conferenze si svolgeranno solo in streaming collegandosi ai seguenti link:

https://zoom.us/j/94549190016?pwd=YmRkQUExZ3QxRGxEWUJlZzNtN0IxZz09. ID riunione: 945 4919 0016. Passcode: 826445.

Per evitare spiacevoli intrusioni di disturbatori, è necessario iscriversi all’evento rispondendo alla mail e indicando il nome e cognome o lo pseudonimo con cui essere riconosciuti al momento dell’accesso. Solo coloro che risultano iscritti saranno ammessi alla riunione.

La registrazione dell’incontro sarà, successivamente, disponibile sul canale YouTube dell’Ateneo, al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCNfHyjVFPjio_i6jLfQmI2g

Oppure per cercare direttamente in YouTube il canale dell’Ateneo digitare: Accademia di Scienze Lettere ed Arti Ateneo di Brescia.