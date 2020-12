Poste, fino a 70 mila pacchi al giorno nel Centro di via Dalmazia

(red) Poste Italiane ha presentato oggi, sabato 12 dicembre, il Centro di Smistamento di Brescia, importante snodo logistico per lo sviluppo dell’e-commerce e sito strategico per la lavorazione dei pacchi destinati al Sud Italia. La struttura logistica, ultima nata dopo il maxi Hub di Bologna inaugurato nel 2019, si trova nei pressi dello scalo ferroviario di Brescia e si estende su una superficie totale di quasi 3 mila metri quadrati. Al piano terra si trova la parte dedicata allo smistamento dei pacchi che avviene attraverso impianti di ultima generazione con tecnologia avanzata, in grado di movimentare fino a 70.000 pacchi al giorno. Sono circa 200 le persone che operano quotidianamente nel nuovo Centro, realizzato con un investimento complessivo di 8 milioni di euro.

La nuova struttura acquista una particolare rilevanza strategica grazie al vicino aeroporto di Montichiari, che collega rapidamente i magazzini principali del mondo e-commerce del nord Italia di Poste Italiane e il resto d’Italia attraverso il vettore aereo Poste Air Cargo. In tal senso lo sviluppo delle connessioni aeree, l’ultima delle quali è stata introdotta nel mese di luglio dall’Hub aeroportuale di Brescia per Palermo ha permesso di favorire la consegna dei pacchi entro 24 ore in tutta Italia, in particolare verso Sardegna, Campania, Calabria e Sicilia. Sempre presso l’Hub di Montichiari avviene lo smistamento degli invii prioritari e della posta assicurata di tutta Italia.

Fino al prossimo 8 gennaio, Poste Air Cargo ha aumentato i propri voli sul network nazionale potenziando la capacità di trasporto offerta con collegamenti aggiuntivi da Brescia verso il Sud Italia e le Isole maggiori.

In questo periodo il vettore aereo ha incrementato del 40% il numero di voli, passando da 53 a 75 voli settimanali con un’operatività di 7 giorni su 7, raddoppiando il numero di frequenze feriali da Brescia verso Bari, Lamezia Terme, Palermo e Cagliari e introducendo nuovi collegamenti nel week-end da Brescia verso le Isole maggiori, Calabria e Puglia.

Il Centro di Smistamento di Brescia rientra nella strategia di Poste Italiane di crescita nella logistica legata agli acquisti online attraverso investimenti tecnologici, alleanze con partner strategici e l’attivazione di servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini che effettuano acquisti on line e delle imprese attive nella vendita di prodotti su Internet. In provincia di Brescia il network postale si compone di 264 Uffici Postali, 20 Centri di distribuzione per la corrispondenza e i pacchi, 190 Punto Poste e 9 lockers.

A livello nazionale, nei primi nove mesi dell’anno è stato consegnato il numero record di 53 milioni di pacchi, circa il 42% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E grazie alla spinta del Black Friday e degli acquisti natalizi ormai alle porte, le prossime settimane rappresenteranno un periodo di alti volumi di consegna per la rete logistica di Poste Italiane.

Nei primi nove mesi del 2020 in provincia di Brescia si è registrato un incremento del 190% dei pacchi e-commerce rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Anche per i cittadini della provincia di Brescia la consegna e-commerce di Poste Italiane si arricchisce di nuovi servizi. Attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sarà infatti possibile consultare lo stato della spedizione direttamente via WhatsApp. Con il servizio di tracciatura online, già disponibile su web ed APP, è possibile tracciare lo stato della spedizione in modo semplice e veloce, per qualsiasi tipo di prodotto di Poste Italiane. Inviando un messaggio WhatsApp al numero 3715003715, si entra in contatto con l’Assistente Digitale Poste, che restituisce un apposito link alle informazioni richieste per verificare lo stato della spedizione. Per eseguire la tracciatura è necessario indicare il codice di invio presente sotto il simbolo a barre del prodotto inviato o, in caso di acquisto online, il numero fornito dal venditore.